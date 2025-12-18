Promessa mantenuta sgomberato Askatasuna Non c' è spazio per la violenza

Lo sgombero di Askatasuna a Torino rappresenta un deciso messaggio di fermezza contro la violenza. Lo Stato conferma il suo impegno a tutelare la sicurezza e i principi di convivenza civile, lasciando chiaramente intendere che non ci sarà spazio per atteggiamenti violenti. Un passo importante per rafforzare il senso di legalità e garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.

© Iltempo.it - Promessa mantenuta, sgomberato Askatasuna. "Non c'è spazio per la violenza" 'Sgomberato il centro sociale Askatasuna di Torino. Dallo Stato un segnale chiaro: non ci deve essere spazio per la violenza nel nostro Paese''. Sui social, il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, plaude all'operazione scattata all'alba dopo le perquisizioni iniziate all'alba da parte della polizia, con il supporto dei reparti mobili di polizia e carabinieri. Perquisizioni all'interno dello stabile, occupato dal 1996. Le forze dell'ordine, fanno sapere gli attivisti, "hanno appena chiuso l'acqua e stanno murando dall'interno, confermando che non si tratta 'solo' di una perquisizione ma di un vero e proprio sgombero, come poi confermato dal Viminale. 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: Torino, centro sociale Askatasuna sgomberato. Piantedosi: "Non c'è spazio per violenza" Leggi anche: Sgomberato il centro sociale Askatasuna di Torino, Piantedosi: "Non c'è spazio per la violenza nel nostro Paese"

