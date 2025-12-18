Programmi TV giovedì 18 dicembre 2025 | fiction reality e film

Scopri cosa guardare stasera in tv, giovedì 18 dicembre 2025. Tra fiction coinvolgenti, reality emozionanti e grandi eventi sportivi, la programmazione offre tante opzioni per trascorrere la serata. Dalla nuova puntata di “Un professore” su Rai 1, al reality “Grande Fratello” su Canale 5, fino alla Supercoppa italiana su Italia 1. Ecco la guida completa per non perdere nulla della programmazione di questa sera.

“Un professore” su Rai 1, “Grande Fratello” su Canale 5, Supercoppa italiana su Italia 1. Cosa vedere stasera in tv, la guida del 18 dicembre 2025. La serata televisiva di giovedì 18 dicembre 2025 presenta su Rai 1 un nuovo episodio della terza stagione di Un Professore, la fiction con Alessandro Gassmann che intreccia filosofia e vita quotidiana degli studenti, offrendo spunti di riflessione e momenti di grande intensità. Rai 2 porta in prima serata Ore 14 Sera, versione speciale del talk di Milo Infante che affronta i temi di cronaca e attualità con ospiti e collegamenti. Su Rai 3 torna Geppi Cucciari con Splendida cornice, un mix di cultura e ironia che coinvolge il pubblico in maniera diretta e vivace. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

