Progetto Studente-atleta di alto livello | termine presentazione domande prorogato al 7 gennaio 2026

Il termine per la presentazione delle domande del Progetto Studente-atleta di alto livello è stato prorogato al 7 gennaio 2026, a causa di problemi tecnici. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato questa nuova scadenza per consentire a tutti gli interessati di completare la procedura di adesione. Un'opportunità importante per gli studenti-atleti di alto livello di partecipare al progetto didattico sperimentale dell'anno scolastico 2025/2026.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.