Progetto Studente-atleta di alto livello | termine presentazione domande prorogato al 7 gennaio 2026
Il termine per la presentazione delle domande del Progetto Studente-atleta di alto livello è stato prorogato al 7 gennaio 2026, a causa di problemi tecnici. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato questa nuova scadenza per consentire a tutti gli interessati di completare la procedura di adesione. Un'opportunità importante per gli studenti-atleti di alto livello di partecipare al progetto didattico sperimentale dell'anno scolastico 2025/2026.
Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello a.s. 20252026: con nota del 17 dicembre 2025 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha prorogato il termine ultimo per l’inserimento delle domande di adesione alle ore 23:59 del 7 gennaio 2026, a causa di alcune difficoltà di carattere tecnico che non hanno permesso il regolare inserimento e inoltro delle domande. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
