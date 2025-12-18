© Ilrestodelcarlino.it - Progetto di vicinanza agli anziani

Treia promuove il progetto ".e più solo non sei!". Il Comune di Treia, in collaborazione con l’associazione L’Albero dei Cuori – Anteas Aps e con Azzurra Servizi, dà il via al progetto di teleassistenza ".e più solo non sei!", un’iniziativa pensata per contrastare l’ isolamento degli anziani fragili attraverso l’utilizzo gratuito del braccialetto di sicurezza "Serenity". Grazie alla convenzione appena sottoscritta, cinque anziani residenti nel Comune potranno usufruire del servizio in via sperimentale. Un aiuto concreto, importante nel periodo natalizio, quando molte persone, soprattutto anziane vivono con maggiore intensità il peso della solitudine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

