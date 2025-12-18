Progetti delle Comunità 2025 | 300 mila euro per quattro interventi ad alto impatto per il territorio bergamasco

La Fondazione della Comunità Bergamasca annuncia l’esito del bando “Progetti delle Comunità 2025”, destinato a finanziare interventi strategici sul territorio bergamasco. Con un investimento di 300 mila euro, quattro iniziative ad alto impatto sono pronte a contribuire in modo duraturo al benessere e allo sviluppo delle comunità locali, promuovendo un cambiamento positivo e sostenibile.

Fondazione della Comunità Bergamasca presenta l’esito del bando “ Progetti delle Comunità 2025 ”, che mette a disposizione 300 mila euro per sostenere iniziative capaci di generare benefici duraturi per le comunità locali. Su otto proposte pervenute, sono stati selezionati quattro progetti, caratterizzati da solidità, radicamento territoriale, capacità di attivare reti e generare impatto diffuso e duraturo nelle comunità, in due ambiti, Sociale e Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico. Il bando rientra nel nuovo programma “ Iniziative per le comunità ”, promosso da Fondazione della Comunità Bergamasca con il sostegno di Fondazione Cariplo: un’evoluzione degli Emblematici Provinciali che ne mantiene lo spirito originario — sostenere interventi trasformativi — integrando elementi di innovazione, maggiore trasparenza dei criteri e una più forte connessione con il territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

