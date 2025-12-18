Profumo di Oscar | Racconto il coraggio di Éiru Fra Bologna e Hollywood

Il profumo di Oscar si fa sentire con un racconto di coraggio e passione, tra Bologna e Hollywood. Tra le shortlist degli Oscar 2026, spiccano due cortometraggi animati italiani che portano nel mondo il nome della nostra città e della nostra cultura. Un piccolo grande risultato che conferma il talento e la creatività italiana nel panorama internazionale del cinema d’animazione.

È un piccolo caso di queste shortlist degli Oscar 2026. A portare avanti nel mondo il nome dell’Italia, infatti, quest’anno spiccano due corti d’animazione ed entrambi hanno Bologna dentro. Da un lato c’è Playing God del regista Matteo Burani e Studio Croma e dall’altro (per l’Irlanda) Éiru di Giovanna Ferrari, del prestigioso studio d’animazione Cartoon Saloon. Classe 1979, da dieci anni vive a Kilkenny, dove è approdata dopo un’altra esperienza in Francia. "L’italia l’ho lasciata nel 2002 – spiega – dopo avere frequentato il Centro Nazionale di Cinematografia di Torino. Faccio parte di quell’esodo di giovani che se ne sono andati perché le condizioni di lavoro erano impossibil". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

