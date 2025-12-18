Professore di Psicologia si traveste da Batman e va in metro a Milano per un esperimento sociale | tutti sono più buoni

Un professore di Psicologia si trasforma in Batman e si dirige in metro a Milano per un esperimento sociale. L’obiettivo? Scoprire se l’arrivo di un supereroe reale può influenzare il comportamento delle persone. Francesco Pagnini, docente di Psicologia clinica all’Università Cattolica, ha deciso di indagare questa curiosa ipotesi attraverso un coinvolgente studio sul cuore delle città e della natura umana.

Cosa succederebbe se improvvisamente salisse in metro un supereroe in carne e ossa? È proprio quello che si è chiesto Francesco Pagnini, docente di Psicologia clinica all’Università Cattolica di Milano, che ha trasformato questa curiosità in un vero esperimento scientifico. Con tanto di costume da Batman. Il professore, che ha lavorato per dieci anni ad Harvard, ha deciso di testare come reagiscono le persone quando qualcosa di totalmente inaspettato irrompe nella loro routine quotidiana. L’idea alla base è semplice: quando prendiamo sempre lo stesso treno, alla stessa ora, seguendo gli stessi percorsi, il nostro cervello entra in una sorta di “modalità automatica”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

