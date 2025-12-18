Prof universitaria ha un arresto cardiaco appena scesa dal treno | rianimata dagli agenti della Polfer

Un viaggio apparentemente quotidiano si è trasformato in un'emergenza per un'anziana docente e scrittrice di 81 anni. Scesa dal treno a Cesena, ha avuto un arresto cardiaco, ma il tempestivo intervento degli agenti della Polfer ha scongiurato il peggio. Un episodio che sottolinea l'importanza della prontezza e della collaborazione in situazioni di emergenza, regalando un lieto fine inaspettato.

© Ilrestodelcarlino.it - Prof universitaria ha un arresto cardiaco appena scesa dal treno: rianimata dagli agenti della Polfer Cesena, 18 dicembre 2025 - Un viaggio in treno come tanti si è trasformato in un dramma, fortunatamente a lieto fine, per una docente e scrittrice di 81 anni residente a Cesenatico. Gabriella Giornelli nei giorni scorsi era appena scesa dal treno alla stazione di Parma, dove si era recata per tenere un seminario all’Università, quando improvvisamente si è accasciata a terra nei pressi del binario Uno. Priva di sensi, col volto già cianotico. Gli agenti della Polizia ferroviaria sono immediatamente intervenuti. La donna si trovava già in arresto cardiocircolatorio per una crisi d’asma. I poliziotti hanno immediatamente attivato le procedure di primo soccorso previste, avviando le manovre di rianimazione cardiopolmonare e allertando contestualmente 118. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Francavilla rende omaggio al cardiologo Di Renzo: ha salvato la vita a un passeggero in arresto cardiaco sul treno Leggi anche: Piombino | Paura al porto, 78enne va in arresto cardiaco mentre aspetta il traghetto: salvata con il defibrillatore La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Arresto di Roberto Palumbo: la dichiarazione della SIN Reni; Corruzione, primario del Sant'Eugenio ai domiciliari; Arrestato in flagranza Roberto Palumbo, primario dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma: ha intascato una tangente da un imprenditore, è accusato di corruzione; L’arresto preventivo dell’ex vice-giudice incide sulla correzione degli esami di Giurisprudenza all’Università di Lisbona. Docente universitaria salvata da un arresto cardiocircolatorio - Nei giorni scorsi in stazione, il personale della polizia ferroviaria è intervenuto in soccorso di una docente universitaria colta da un improvviso arresto cardiocircolatorio. gazzettadiparma.it

Cene sociali e sponsorizzazioni nel mirino della magistratura - Il primario, in particolare, – si legge nella nota stampa della Procura – abusando del ruolo di pubbli ... messinaoggi.it

SESSO CON LA LICEALE, ARRESTATO IL PROF

Il Prof. Luigi Nappi, ordinario di Ginecologia e Ostetricia presso l’Università di Foggia, è stato eletto Presidente nazionale della Società italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) per il biennio 2028–2029. L’elezione è avvenuta nel corso del 100° Congresso n - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.