Produzione e commercio di armi spunta un emendamento nella manovra

Nella recente manovra finanziaria, spunta un emendamento che mira a tutelare gli interessi della sicurezza nazionale e a potenziare le capacità industriali nel settore della difesa. La proposta si concentra sulla produzione e il commercio di armi, materiali bellici e sistemi d’arma, suscitando discussioni sul ruolo strategico e le implicazioni di questa scelta per il Paese.

© Feedpress.me - Produzione e commercio di armi, spunta un emendamento nella manovra « Tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato e rafforzare le capacità industriali della difesa riferite alla produzione e al commercio di armi, di materiale bellico e sistemi d’arma ». E’ questo l’obiettivo indicato in una riformulazione del governo di una serie di emendamenti alla manovra. Si prevede che «con decreti dei ministeri della Difesa e delle Infrastrutture». 🔗 Leggi su Feedpress.me Leggi anche: Nella battaglia sulla manovra spunta l’emendamento Avs per tassare i patrimoni oltre 2 milioni di euro Leggi anche: Medici responsabili in via diretta per danni ai pazienti: emendamento nella Manovra Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Produzione e commercio di armi, spunta un emendamento nella manovra - Si prevede che "con decreti dei ministeri della Difesa e delle Infrastrutture" vengano individuate "attività, aree e relative opere e progetti infrastrutturali per la realizzazione, l'ampliamento, la ... ansa.it

Manovra, spinta alla produzione e al commercio di armi. L'ok del governo al blitz della maggioranza - Aree, attività e progetti con un decreto della Difesa di concerto con il Mit ... repubblica.it

Distretto del Commercio Alto Milanese - Alla scoperta delle attività - Confezione e produzione abbigliamento maglieria tagliata. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.