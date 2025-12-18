Prodotti natalizi non conformi sugli scaffali | maxisequestro a Grosseto

Le festività natalizie sono il momento dell’anno in cui i consumatori cercano prodotti sicuri e di qualità. Tuttavia, a Grosseto, le autorità hanno sequestrato 110.000 articoli natalizi non conformi e potenzialmente pericolosi, durante controlli nelle attività commerciali e nei mercati locali. Questo intervento mette in luce l’importanza di verificare l’affidabilità dei prodotti acquistati, proteggendo così la sicurezza dei consumatori e garantendo il rispetto delle normative.

GROSSETO – Negli ultimi giorni, le Fiamme gialle del Comando provinciale di Grosseto, nel corso di una serie di verifiche svolte in diverse attivita? commerciali e alcuni mercati della provincia, hanno sequestrato 110mila articoli, per la maggior parte prodotti per il Natale non conformi e non sicuri. Oltre a oggetti ornamentali a tema natalizio e luminarie, sono stati individuati anche numerosi giocattoli e articoli di bigiotteria (orecchini, piercing e collane), che allo stesso modo non rispettavano le prescrizioni dettate dal Codice del Consumo volte a tracciare l'intera filiera di produzione e assicurare un adeguato standard qualitativo.

