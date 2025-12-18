Prodi all' attacco | Non si può cambiare il mondo senza prendere rischi

Romano Prodi sottolinea l'importanza del coraggio e della leadership nel cambiamento, affermando che rinnovare il mondo e costruire l'Europa richiede decisioni audaci e la volontà di assumersi rischi. Durante la presentazione del rapporto sul mercato interno di Nomisma, l'ex presidente della Commissione europea invita a superare le mediocrità per realizzare una vera trasformazione.

"Ci vuole una leadership e ci vuole qualche politico che si prenda il rischio. Qui non si può rinnovare il mondo, creare l'Europa solo con le mediazioni", ammonisce l'ex presidente della Commissione europea Romano Prodi a margine della presentazione rapporto sul mercato interno di Enrico Letta nella sede di Nomisma. "Invece questo è quello che sta succedendo e non può più essere così, perché non abbiamo più il grande appoggio americano. Se abbiamo contro la Russia, contro la Cina, contro l'America, capiamo l'emergenza in cui siamo", osserva l'economista. Sul sostegno all'Ucraina, inoltre, non basta dire di volerlo fare, ma "occorre dire come". 🔗 Leggi su Iltempo.it

