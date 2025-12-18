Processo per revenge porn per La Russa Jr | la vittima rifiuta i 25mila euro di risarcimento

Il caso La Russa Jr. torna al centro dell’attenzione con la vicenda del revenge porn, in cui la vittima rifiuta un risarcimento di 25mila euro. La ragazza sottolinea che l’offerta non è adeguata e che ha intenzione di ricorrere in Appello, evidenziando la gravità della lesione ai propri diritti fondamentali. Una situazione che solleva ancora una volta il tema delicato della tutela della privacy e dei diritti delle vittime.

La ragazza avrebbe dichiarato che non accetterà i soldi e ricorrerà in Appello: "Non è un'offerta congrua, c'è stata una lesione di un mio diritto costituzionale".

