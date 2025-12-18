Processo per revenge porn per La Russa Jr | la vittima rifiuta i 25mila euro di risarcimento

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso La Russa Jr. torna al centro dell’attenzione con la vicenda del revenge porn, in cui la vittima rifiuta un risarcimento di 25mila euro. La ragazza sottolinea che l’offerta non è adeguata e che ha intenzione di ricorrere in Appello, evidenziando la gravità della lesione ai propri diritti fondamentali. Una situazione che solleva ancora una volta il tema delicato della tutela della privacy e dei diritti delle vittime.

Immagine generica

La ragazza avrebbe dichiarato che non accetterà i soldi e ricorrerà in Appello: "Non è un'offerta congrua, c'è stata una lesione di un mio diritto costituzionale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Leonardo La Russa accusato di revenge porn offre 25mila euro di risarcimento: la vittima rifiuta

Leggi anche: Chiuso il processo per revenge porn per Leonardo La Russa jr: risarcirà la vittima con 25mila euro

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La Russa jr, estinto il reato di revenge porn. Gup: Risarcimento di 25mila euro congruo; Si chiude il processo a La Russa jr: risarcimento da 25 mila euro, non si procede per revenge porn; Revenge porn, reato estinto per La Russa jr. Condannato l'amico. La ragazza fa ricorso; La Russa jr, estinto il reato di revenge porn: “Congruo il risarcimento di 25mila”.

processo revenge porn russaProcesso per revenge porn per La Russa Jr: la vittima rifiuta i 25mila euro di risarcimento - La ragazza avrebbe dichiarato che non accetterà i soldi e ricorrerà in Appello: "Non è un'offerta congrua, c'è stata una lesione di un mio diritto ... fanpage.it

processo revenge porn russaChiuso il processo per revenge porn per Leonardo La Russa jr: dovrà risarcire la vittima con 25mila euro - Si è chiuso il processo per revenge porn per Leonardo La Russa: dovrà risarcire la vittima con 25mila euro. fanpage.it

processo revenge porn russa"Sorella noi ti crediamo": Non Una di Meno al tribunale di Milano per il processo contro La Russa jr - Il figlio del presidente del Senato: «Temevo di avere un'etichetta per la vita, paura che amici e conoscenti mi abbandonassero». lastampa.it

Si chiude il processo a La Russa jr risarcimento da 25 mila euro, non si procede per revenge porn

Video Si chiude il processo a La Russa jr risarcimento da 25 mila euro, non si procede per revenge porn

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.