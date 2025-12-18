Processo Mollicone Non ho cambiato una riga | Evangelista e quell’informativa che accusa la caserma

Nel processo per la morte di Serena Mollicone, le dichiarazioni di Evangelista sollevano nuovi dubbi. Il luogotenente sostiene di aver mantenuto intatta un’informativa, nonostante le pressioni per eliminare riferimenti ai Carabinieri. Le sue parole alimentano sospetti e aprono scenari inquietanti sulla vicenda giudiziaria, facendo riaffiorare tensioni e misteri ancora irrisolti.

«Mi dissero di togliere le parti che riguardavano i Carabinieri. Ma io non ho cambiato una riga». Le parole pronunciate dal luogotenente Gaetano Evangelista davanti alla Corte d'Appello di Roma riportano il processo per la morte di Serena Mollicone al cuore di una delle ipotesi più sconvolgenti.

