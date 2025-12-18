processo alla raffineria api inquinamento anche nel sottosuolo

Un nuovo capitolo apre nel processo alla raffineria Api di Falconara, con accuse che vanno oltre l'inquinamento atmosferico. Le indagini rivelano che le contaminazioni si estenderebbero anche nel sottosuolo, coinvolgendo terreni e acque sotterranee. Un quadro che solleva preoccupazioni ambientali e richiede approfondimenti sulla reale portata dei danni causati dall'impianto.

ANCONA – L'inquinamento non riguarderebbe solo l'aria ma anche il sottosuolo, quindi il terreno fino all'acqua, nella raffineria Api di Falconara.E' emerso ieri al tribunale di Ancona nel processo per disastro ambientale a carico del petrolchimico, quello relativo ai cattivi odori fuoriusciti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

