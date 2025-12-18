Probabili formazioni Inter Bologna le possibili scelte per la Supercoppa | Chivu si affiderà alla ThuLa?

Scopri le probabili formazioni di Inter-Bologna, la sfida valida per la Supercoppa. Chivu potrebbe affidarsi alla ThuLa, scegliendo gli uomini che scenderanno in campo a Riad contro la squadra di Italiano. Ecco le possibili scelte e le strategie dei due allenatori in vista di questa importante partita.

Inter News 24 Probabili formazioni Inter Bologna, le scelte di Chivu a Riad: ecco quali saranno gli uomini a scendere in campo contro la squadra di Italiano. L’Inter si prepara alla semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, in programma a Riad, e secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Cristian Chivu sembra avere le idee piuttosto chiare sull’undici titolare da mandare in campo. Tra i pali spazio a Josep Martinez, scelta significativa in una competizione secca che può rappresentare un’occasione importante per il portiere spagnolo. Davanti a lui, la linea difensiva a tre dovrebbe essere composta da Yann Bisseck, Manuel Akanji e Alessandro Bastoni, con quest’ultimo chiamato a guidare il reparto sul centro-sinistra. 🔗 Leggi su Internews24.com

