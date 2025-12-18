PRIMAVERA | una vittoria più che meritata Bel successo in rimonta per gli azzurri di Danesi Liberali e Magherini ribaltano la Virtus Verona

Una prestazione emozionante e ricca di energia, gli azzurri di Danesi conquistano una vittoria preziosa in rimonta contro la Virtus Verona. La determinazione e il talento dei giocatori hanno fatto la differenza, portando a casa un risultato che premia il duro lavoro e la grinta della squadra. Una vittoria che rafforza la fiducia e alimenta l’entusiasmo per le prossime sfide.

