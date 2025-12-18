PRIMAVERA | una vittoria più che meritata Bel successo in rimonta per gli azzurri di Danesi Liberali e Magherini ribaltano la Virtus Verona
Una prestazione emozionante e ricca di energia, gli azzurri di Danesi conquistano una vittoria preziosa in rimonta contro la Virtus Verona. La determinazione e il talento dei giocatori hanno fatto la differenza, portando a casa un risultato che premia il duro lavoro e la grinta della squadra. Una vittoria che rafforza la fiducia e alimenta l’entusiasmo per le prossime sfide.
CARRARESE 2 VIRTUS VERONA 1 CARRARESE: Bernardi, Saitta (60’ Semilia), Nardini, Romagnoli, Ravecca (80’ Arrighi), Cham, Liberali, Magherini, Di Tonno (68’ Schragl), Baroncelli, Fanucchi (60’ Bordoni). A disp. Migliorini, Lemmetti, Poli, Zappelli, Ciavarella, Ferrari, Lleshi, Cianti. All. Danesi. VIRTUS VERONA: Peroni, Sebastiani, Pedrett, Gallina (86’ Perina), De Rossi, Domanico, Furlani (46’ Dore), Begnini (46’ Viviani), Odjeh, Camassa (77’ Puce), Tosi (77’ Iaquinta). A disp. Podja, Piccoli, Ferrando, Dall’Oca. All. Damini. Arbitro: Pisaneschi di Pistoia. Marcatori: 15’ Odjeh (V), 19’ Liberali (C), 40’ Magherini (C). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
