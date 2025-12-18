primavera a torino contro la juventus

La primavera si fa sentire a Torino, dove le sfide si infittiscono prima della pausa natalizia. Le squadre del campionato Primavera 1 si preparano ad affrontare due impegni consecutivi, testando determinazione e tenacia in vista di un traguardo importante. La rivalità con la Juventus aggiunge un tocco di emozione a un cammino ricco di sfide e aspettative.

La sosta natalizia è alle porte ma per arrivarci le squadre che militano nel campionato Primaveva 1 devono affrontare ancora due impegni molto ravvicinati. Il Cesena di Nicola Campedelli dopo aver ingaggiato un bel duello con la Fiorentina con in palio il primo posto della classifica oggi affronta un'altra grande come la Juventus anche se i bianconeri di Torino sono abbastanza attardati. I ragazzi allenati da Simone Padoin arrivano da una serie di pareggi, tre di fila che hanno rallentato il tentativo di inserirsi nella lotta per la zona playoff. Subito dopo il termine dello scontro col Verona finito in parità lo stesso Padoin si è detto soddisfatto della prestazione, non del fatto che la squadra ha concretizzato poco rispetto alle occasioni create.

