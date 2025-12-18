Il sedicesimo turno di Primavera 1 si chiude con risultati che riflettono un campionato ancora incerto. Bergamaschi sconfitti, l’Inter ferma sul pareggio in casa del Verona. Inter e Atalanta non approfittano delle occasioni offerte dalla Cremonese, lasciando spazio a una classifica aperta e ricca di sorprese. Un weekend che conferma l’equilibrio e la competitività di un torneo sempre più avvincente.

© Sport.quotidiano.net - Primavera 1. Bergamaschi battuti. Pareggio dell’Inter in casa del Verona

Inter e Atalanta incapaci di sfruttare il regalo della Cremonese. Si può riassumere così, in chiave lombarda, il sedicesimo turno di Primavera 1. Nel testa coda di giornata i baby grigiorossi, ultimi in classifica, hanno infatti fermato sull’1-1 la Fiorentina capolista. E c’è pure qualche rimpianto per la Cremo, andata in vantaggio con Bassi ma poi non in grado di prendersi i tre punti nonostante la superiorità numerica per tutto il secondo tempo. Contestualmente l’ Inter ha perso a sua volta l’occasione per andare a -1 dalla vetta, fermandosi sul 3-3 contro il Verona al termine di un match folle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Primavera 1. Pareggio nel derby. Bergamaschi terzi appaiati all’Inter

Leggi anche: Inter Juve Primavera 1-0 LIVE: bianconeri vicini al pareggio, buon piglio nel secondo tempo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Notte magica a Bergamo: battuto in rimonta il Chelsea; Campodarsego, il Ds Bergamaschi sul mercato: Potremmo fare qualcosa in entrata, tre calciatori in uscita.....; Femminile Serie C girone B - Continua la marcia dell'Orobica Calcio Bergamo, sconfitte per Garlasco e Pro Palazzolo; Prima D, risalgono le speranze di salvezza per CSO Offanengo e Rivoltana. Il Salvirola batte la Pianenghese.

Primavera 1. Bergamaschi battuti. Pareggio dell’Inter in casa del Verona - Si può riassumere così, in chiave lombarda, il sedicesimo ... msn.com