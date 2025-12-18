Prima sotto l' albero poi sulla neve

Il completo Chakal si presenta di nuovo, pronto a conquistare la stagione invernale con stile e rispetto per l'ambiente. Perfetto da indossare prima sotto l'albero e poi sulla neve, questa versione più sostenibile combina funzionalità e eco-consapevolezza grazie a materiali riciclati di alta qualità. Un modo elegante e responsabile per vivere l'inverno, senza rinunciare alla performance e al comfort.

Il completo Chakal torna per la nuova stagione in versione più sostenibile, con giacca e pantaloni realizzati in materiali riciclati. La tecnologia DryVent assicura impermeabilità e traspirazione ideali per affrontare qualsiasi condizione invernale, mentre l'imbottitura Heatseeker Eco garantisce calore costante. Le zip di ventilazione sotto le braccia e il comfort tecnico rendono l'insieme perfetto per discese intense e lunghe giornate sulla neve. Atomic Hawx Ultra 110 S è uno scarpone leggero e stabile, con fit stretto da 98 mm e flex 110 ottenuto grazie alla struttura Prolite. La serie Hawx, celebre per la calzata, si evolve con l'Hawx Ultra 130 S Dual BOA®, a volume ridotto e dal controllo ancora più preciso.

