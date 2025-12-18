Prima sotto l' albero poi sulla neve

Il completo Chakal si presenta di nuovo, pronto a conquistare la stagione invernale con stile e rispetto per l'ambiente. Perfetto da indossare prima sotto l'albero e poi sulla neve, questa versione più sostenibile combina funzionalità e eco-consapevolezza grazie a materiali riciclati di alta qualità. Un modo elegante e responsabile per vivere l'inverno, senza rinunciare alla performance e al comfort.

© Quotidiano.net - Prima sotto l'albero poi sulla neve Il completo Chakal torna per la nuova stagione in versione più sostenibile, con giacca e pantaloni realizzati in materiali riciclati. La tecnologia DryVent assicura impermeabilità e traspirazione ideali per affrontare qualsiasi condizione invernale, mentre l'imbottitura Heatseeker Eco garantisce calore costante. Le zip di ventilazione sotto le braccia e il comfort tecnico rendono l'insieme perfetto per discese intense e lunghe giornate sulla neve. Atomic Hawx Ultra 110 S è uno scarpone leggero e stabile, con fit stretto da 98 mm e flex 110 ottenuto grazie alla struttura Prolite. La serie Hawx, celebre per la calzata, si evolve con l'Hawx Ultra 130 S Dual BOA®, a volume ridotto e dal controllo ancora più preciso.

Prima neve in Trentino, nessuna criticità. Un albero caduto a Trento - È terminata la perturbazione che, fra il 24 e il 25 novembre, ha portato in Trentino Alto Adige la prima nevicata in fondovalle. rainews.it

Meteo: prima neve della stagione sotto i 2.000 metri, sorpresa tra gli alpeggi del Nord Italia; il Video - 000 metri, sorpresa tra gli alpeggi del Nord Italia; il Video La prima neve della stagione ha sorpreso gli alpeggi del Nord Italia, cadendo a quote inferiori ... ilmeteo.it

Ancor prima del momento dell’accensione della torcia, sotto al Municipio abbiamo avuto il piacere di condividere con la giovanissima tedofora Elena tutta l’emozione dell’attesa, la curiosità della gente e il grande affetto attorno a lei e a tutti i tedofori. Passo do - facebook.com facebook

