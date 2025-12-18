Prima le pensioni poi i condomini Salvini frena la riforma | Non condividiamo La mossa leghista dopo le proteste social

Salvini mette i bastoni tra le ruote alla riforma, bloccando le pensioni e i condomini. La scelta leghista, motivata da disaccordi interni e proteste sociali, accentua le tensioni nella maggioranza. In un clima di divisione e incertezza, si avvicina un anno politico che si preannuncia movimentato e pieno di sfide.

Sono settimane di tensione e divisioni interne alla maggioranza quelle che precedono la fine dell’anno. Dopo gli scontri per la riforma delle pensioni e del riscatto degli anni di laurea, che si trascinerà probabilmente anche nel prossimo futuro, ora i partiti al governo cozzano sulla questione condominio. Stando a fonti interne alla Lega, infatti, il partito di Matteo Salvini avrebbe sottolineato di non condividere le novità che introdurrebbe il disegno di legge 2692. La nuova riforma sui condomini e i dubbi della lega. «La riforma bis del condominio, così come ipotizzato dalla proposta di legge 2692, presenta evidenti criticità e non è condivisa dalla Lega ». 🔗 Leggi su Open.online

