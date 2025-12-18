Un cittadino bengalese di 37 anni, inizialmente espulso, ha poi presentato domanda di asilo come clandestino. L’indagine condotta dalle forze dell’ordine di Como ha rivelato il suo coinvolgimento con gruppi estremisti islamici di matrice terroristica, portando alla scoperta di un pericoloso legame e alla conseguente espulsione.

© Ilgiornale.it - Prima espulso, poi chiede asilo da clandestino. Così hanno scoperto il bengalese

Un 37enne cittadino del Bangladesh è stato espulso dal Paese dopo un'indagine condotta dalla direzione centrale della polizia di Prevenzione, dalla direzione centrale dell’Immigrazione e della polizia delle Frontiere, dalla Digos di Como e dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Como in quanto ritenuto vicino a gruppi estremisti islamici di matrice terroristica. Dalle indagini è emerso che l'uomo lo scorso febbraio aveva fatto domanda di asilo nel nostro Paese e, quindi, in attesa della risposta si era trasferito a Como, dove aveva anche trovato un regolare impiego. La scorsa settimana, poi, è arrivata la decisione del tribunale di Roma, che ha dato il proprio diniego alla protezione internazionale per il bengalese, facendo scattare l'operazione di espulsione dal territorio italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Mette a segno una truffa a Torino Lucento, viene scoperto e malmenato, scappa e chiede aiuto: "Hanno rapito la mia fidanzata"

Leggi anche: Gilda Moratti: «Mi hanno detto che avevo solo due mesi di vita e così ho rivoluzionato la mia esistenza: tra sciamani, sorrisi e fisica quantistica, ho scoperto la forza della fragilità»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Richiedenti l’asilo violenti, Marchesi: Espulsione invece di strutture speciali”.

Piccola di 2 anni saluta il suo cane prima dell’asilo: quello che gli chiede dopo commuove - Nell’ultimo filmato, la bimba è pronta per andare al nido con un cappottino e le scarpine rosa abbinate. lastampa.it

ESPULSO HEGGEM!!! Il difensore rossoblù stende Openda prima dell'ingresso in area di rigore: cartellino rosso dopo il vantaggio della Juventus, i bianconeri chiudono in superiorità numerica #BolognaJuve - facebook.com facebook

ESPULSO HEGGEM!!! Il difensore rossoblù stende Openda prima dell'ingresso in area di rigore: cartellino rosso dopo il vantaggio della Juventus, i bianconeri chiudono in superiorità numerica #BolognaJuve x.com