Prima categoria | ieri si è ripetuto il match con la Modenese non convalidato per un errore dell’arbitro Ora anche la Virtus Libertas fa ricorso La FalkGalileo fa il blitz e chiude imbattuta l’andata
Una partita segnata da polemiche e decisioni controversie, con la FalkGalileo che chiude imbattuta l’andata e la Virtus Libertas che presenta ricorso. I dettagli di un incontro intenso e ricco di emozioni, mentre si cerca di fare chiarezza sugli episodi che hanno acceso il dibattito. La tensione tra le squadre si mescola alle strategie in campo, lasciando spazio a numerosi interrogativi sulla regolarità delle gare e sul futuro delle competizioni.
MODENESE 0 FALKGALILEO 2 MODENESE: Riccò, Cabrera, El Maidi, L.Montorsi, Chirico, Serafini (30'st Villano), Bonelli (35'st Esposito), Doffour (3'st Nardi), Ghedini (11'st Salatiello), M.Montorsi, Cussini (11'st Manno). A disp.: Mawuli, Amadori, Borsari. All.: Michelini FALKGALILEO: De Prisco, Mattioli, Terzo, Cacciavelli, Zinani, G.Montorsi, Redo, Grotti, Attolini, Guidetti (28'st Aramu), Diez (45'st Molendi). A disp.: Cattini, D' Andria, Cholovskyi, Thartori. All.: Genitoni Arbitro: Calabrese di Bologna Reti: Diez al 28'pt e al 4'st. Note: ammoniti M.Montorsi, Chirico, Villano, Salatiello, G.Montorsi
