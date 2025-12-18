Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Scopri il valore attuale del gas all’ingrosso e le tendenze del mercato. Oggi, 18 dicembre 2025, il prezzo PSV si attesta a 0,289 euro/Smc, equivalenti a 30,79 euro/MWh. Un aggiornamento fondamentale per comprendere le dinamiche del mercato energetico e pianificare strategie efficaci.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 18 Dicembre 2025, è pari a 0,289 euroSmc (corrispondente a 30,79 euroMWh). Questo prezzo rappresenta il riferimento principale per il mercato italiano del gas naturale all’ingrosso e costituisce un indicatore chiave per operatori, aziende e consumatori. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una tendenza alla stabilità, con lievi oscillazioni giornaliere. Dopo una fase di leggera crescita nella prima metà di dicembre, il prezzo si è riportato su valori inferiori rispetto ai picchi di inizio mese, mantenendosi comunque su livelli storicamente bassi rispetto agli ultimi anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

