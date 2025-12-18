Scopri il prezzo del gas al metro cubo oggi, aggiornato quotidianamente. Un dato fondamentale per capire quanto incide sulla tua bolletta e come potrebbe variare nei prossimi giorni. Conoscere il costo attuale ti permette di pianificare meglio il consumo e valutare eventuali risparmi, garantendo maggiore consapevolezza nelle tue scelte energetiche.

© Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 18 DICEMBRE 2025 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc. A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente. Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è fissato dalle varie società. Prezzo della materia prima in €Smc Tutelato: prezzo definito mensilmente da ARERA. Libero: varia da fornitore a fornitore, spesso legato al PSV o fisso per 1224 mesi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

