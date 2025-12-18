Previsioni neve Natale | dove e in quali giorni

Le previsioni di neve per Natale prevedono l’arrivo di una perturbazione nord-atlantica che interesserà gran parte dell’Italia. L’aria più fredda e le precipitazioni porteranno neve in diverse regioni, rendendo il 25 dicembre un giorno da vivere con attenzione alle condizioni atmosferiche. Ecco cosa aspettarsi e in quali giorni si potrebbero verificare le prime nevicate di questa festività.

Le indicazioni meteo per il 25 dicembre mostrano l’arrivo in Italia di una perturbazione nord-atlantica, accompagnata da aria più fredda e precipitazioni su gran parte del Paese. Il giorno di Natale si prospetta molto bagnato sul Nord-Ovest, sul Centro-Sud tirrenico e sulle Isole Maggiori. Le precipitazioni potrebbero essere continue su molte aree costiere, con condizioni perturbate anche nell’entroterra. Sulle Alpi è prevista neve abbondante già dai 700-800 metri: uno scenario favorevole alle località sciistiche, che potrebbero beneficiare di accumuli consistenti. Santo Stefano ancora instabile. 🔗 Leggi su Lettera43.it

