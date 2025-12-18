Presunto raggiro per 344 mila euro a madre 90enne e figlia | riuniti i processi

Un presunto raggiro da 344 mila euro ai danni di una donna di 90 anni e della figlia porta a un processo che coinvolge diversi soggetti. L'ex dirigente di una Rsa di Ostuni, estraneo alle accuse, insieme alla madre e al fratello, saranno giudicati nello stesso procedimento, suscitando attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.