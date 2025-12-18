L’Europa si confronta sulla questione del prestito a Kiev, con 27 paesi divisi sulla gestione degli asset russi. Bruxelles si trova al centro di un acceso dibattito, mentre alcuni stati come Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca si oppongono fermamente, alimentando le tensioni tra le nazioni membri e complicando le decisioni future sulla questione.

© Quotidiano.net - Prestito a Kiev, l’Europa decide. I 27 divisi sull’uso degli asset russi

Bruxeles, 18 dicembre 2025 – Da una parte Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca, schierate dietro a un netto ‘no’. Dall’altra 20 sì, alcuni con riserva. Nel mezzo Belgio, Italia, Bulgaria e Malta con forti perplessità e la richiesta di garanzie probabilmente difficili da ottenere. La proposta di un prestito di riparazione all’Ucraina, basato sui beni congelati alla Banca centrale della Federazione Russa, divide l’Europa. Il tema del finanziamento da 90 miliardi necessario a Kiev per i prossimi due anni, sarà oggi sul tavolo del Consiglio europeo a Bruxelles. E, per arrivare a una decisione, ogni Paese, Italia in primis dovrà giocare a carte scoperte mettendo a rischio gli equilibrismi che hanno consentito finora di seguire la linea europea senza arrivare a uno scontro frontale con la Russia e a una possibile frattura con gli Usa di Donald Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche: Asset russi per “prestito” a Kiev, Lagarde: ‘rispettare il diritto internazionale’

Leggi anche: Asset russi congelati: oggi l’Ue decide se sbloccarli per finanziare Kiev. Il Belgio si oppone: “Troppi rischi”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Prestito a Kiev, l’Europa decide. I 27 divisi sull’uso degli asset russi - Oggi il Consiglio, Belgio e Italia frenano: si studia la mossa per aggirare l’unanimità. msn.com