Preso mentre truffa un' anziana nella sua abitazione con 20 mila euro di monili d' oro

Nelle ultime ore, la Centrale Operativa dei Carabinieri di Anagni ha ricevuto numerose segnalazioni di anziani vittime di truffe telefoniche, con tentativi di convincerli a consegnare monili d'oro. Un episodio grave ha portato all'arresto di un uomo sorpreso mentre stava truffando un’anziana, tentando di sottrarre circa 20 mila euro in gioielli. Un allarme che sottolinea l’importanza di mantenere alta l’attenzione su queste insidiose truff

