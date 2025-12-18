Presley–Travolta spunta una rivelazione sul figlio di John | cosa dicono davvero i documenti

Una nuova rivelazione emerge dai documenti giudiziari negli Stati Uniti, coinvolgendo le famiglie Presley e Travolta. La scoperta svela dettagli inediti sul figlio di John Travolta, aprendo uno squarcio su questioni finora rimaste segrete e alimentando l'interesse pubblico su un caso che tiene banco da tempo.

Una rivelazione contenuta in documenti giudiziari depositati negli Stati Uniti coinvolge la famiglia Presley e quella di John Travolta. Secondo un esposto modificato, Riley Keough avrebbe donato i propri ovuli a John Travolta e alla moglie Kelly Preston, permettendo alla coppia di avere il figlio Benjamin, oggi quindicenne. La gravidanza sarebbe stata portata avanti dalla stessa Preston. La circostanza emerge da una denuncia aggiornata presentata il 16 dicembre da Brigitte Kruse e Kevin Fialko, ex collaboratori commerciali di Priscilla Presley, nell’ambito di una causa legale contro Navarone Garcia, figlio di Priscilla. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

