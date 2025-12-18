Presepe vivente di Specchia | il borgo antico si trasforma in una Betlemme senza tempo

Nel cuore di Specchia, il suo antico borgo si trasforma in una Betlemme senza tempo, portando in vita antiche tradizioni e atmosfere natalizie. La XVI edizione del Presepe Vivente invita visitatori a immergersi in un’esperienza autentica e suggestiva, dove storia e fede si incontrano in un contesto unico e affascinante. Un appuntamento imperdibile per riscoprire lo spirito del Natale nel cuore della Puglia.

© Lecceprima.it - Presepe vivente di Specchia: il borgo antico si trasforma in una Betlemme senza tempo SPECCHIA - Nel suggestivo borgo antico di Specchia va in scena la XVI edizione del Presepe Vivente, un appuntamento atteso e profondamente radicato nella tradizione locale. L'evento è organizzato dall'Associazione Lucrezia Amendolara, in collaborazione con il Comune di Specchia e con la.

