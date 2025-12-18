Presepe vivente Casamassima

Il Presepe vivente di Casamassima, giunto alla sua XVIII edizione, è un appuntamento che ogni anno richiama numerosi visitatori. Organizzato dalla parrocchia Santa Croce, offre un’atmosfera unica, ricca di tradizione e spiritualità. Un’esperienza coinvolgente che permette di riscoprire il valore del presepe e della natività attraverso scene vive e autentiche.

© Baritoday.it - Presepe vivente Casamassima L'evento, organizzato dalla parrocchia Santa Croce di Casamassima (Ba), giunge quest'anno alla sua XVIII edizione.INGRESSO SU PRENOTAZIONE ONLINEwww.presepeviventecasamassima.itOltre che per la splendida cornice del centro storico del comune di Casamassima, si caratterizzerà per la presenza di. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Presepe vivente di Vejano Leggi anche: Presepe vivente di Trivigliano La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Presepi artistici e viventi: ecco i più belli di Puglia. La mappa. Svelato il Presepe Vivente Città di Forlì - Sarà questo il tema del Presepe Vivente Città di Forlì 2025, la storica rappresentazione organizzata da Domus Coop che da ventiquattro anni richiama nel cuore della città migliai ... forli24ore.it

La Natività in piazza. Il Presepe vivente con 300 bambini - Sabato la 24ª edizione della più classica delle rappresentazioni sacre della Cristianità. msn.com

Forlì, torna il presepe vivente: il programma di sabato 20 dicembre - Sarà questo il tema del Presepe Vivente Città di Forlì 2025, la storica rappresentazione organizzata da Domus Coop che da ... corriereromagna.it

PRESEPE VIVENTE CASAMASSIMA

Le classi della Scuola Primaria visitano il Presepe Vivente di Montaperto, tra figuranti, antichi mestieri e ambientazioni fedelmente ricreate. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.