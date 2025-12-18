Presentazione del progetto del Nuovo Museo del Sannio e ricollocazione della sezione Egizia del tempio di Iside

Il 22 dicembre 2025, nella Sala “Gianni Vergineo” del Museo del Sannio, si terrà la presentazione del nuovo progetto museale e l’avvio dei lavori di restauro della sezione egizia del tempio di Iside. Un importante passo verso la valorizzazione del patrimonio archeologico di Benevento, con l’obiettivo di creare uno spazio innovativo e accessibile che racconti la storia millenaria del Sannio e delle sue civiltà.

Nella Sala "Gianni Vergineo" del Museo del Sannio, in piazza Santa Sofia a Benevento, il 22 dicembre 2025, con inizio alle ore 17, è in programma la "Presentazione del progetto del nuovo Museo del Sannio e l'apertura del cantiere di restauro visitabile dedicato alla Collezione archeologica e alle opere del Santuario egizio". Promosso dal Ministero della Cultura, dalla Regione Campania, dalla Provincia e dal Comune di Benevento, dalla Società partecipata Sannio Europa e dalla Rete Museale della Provincia, L'incontro prevede gli interventi di: – Raffaele Del Vecchio, Amministratore Unico Sannio Europa – Clemente Mastella, Sindaco di Benevento – Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento – Rosanna Romano, Dirigente delle Politiche Culturali e Turismo della Regione Campania.

