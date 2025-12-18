presentata in consiglio comunale la fondazione domenico cirillo

Nella sala consiliare di via Verdi è stata ufficialmente presentata la Fondazione Domenico Cirillo, dedicata al giovane talento del basket di Fuorigrotta, tragicamente scomparso lo scorso febbraio in viale Dohrn. Un’iniziativa che vuole onorare la memoria di Domenico e promuovere valori di solidarietà e sport tra i giovani del territorio. La cerimonia ha rappresentato un momento importante di riflessione e impegno comunitario.

Tempo di lettura: 2 minuti È stata presentata nella sala consiliare di via Verdi la Fondazione Domenico Cirillo, intitolata al giovane talento del basket di Fuorigrotta investito e ucciso lo scorso febbraio in viale Dohrn. Alla presenza dei genitori, Paola ed Ernesto Maria, e di numerosi amici di Domenico, sono state illustrate le iniziative di educazione e formazione che la Fondazione intende portare avanti, tutte ispirate ai valori dell’inclusione, della crescita personale e della valorizzazione dei talenti giovanili. La presidente del Consiglio comunale, Enza Amato, ha ringraziato i genitori di Domenico per aver scelto il Consiglio comunale come luogo simbolico per la presentazione della Fondazione, dedicata a “un ragazzo che ha vissuto intensamente i suoi diciassette anni e che ha lasciato un segno indelebile nella comunità di Fuorigrotta”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

