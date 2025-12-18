Premio Solinas 2025 | Furore e Il vulcano non erutta mai davvero vincono ex-aequo la Migliore Sceneggiatura
Il Premio Solinas 2025 celebra i suoi 40 anni con una cerimonia a Roma, premiando l’eccellenza della scrittura cinematografica italiana. Furore e Il vulcano non erutta mai davvero sono i vincitori ex-aequo della Migliore Sceneggiatura, testimonianza della creatività e del talento che da sempre caratterizzano questa prestigiosa manifestazione. Un traguardo importante che sottolinea il ruolo cruciale della narrazione nel cinema nazionale.
Il Premio Solinas, il più importante riconoscimento italiano per la scrittura cinematografica, ha celebrato il suo 40° anniversario a Roma con il convegno “Colpire al cuore. La forza delle storie e degli esordi” e la cerimonia di premiazione del Premio Internazionale Franco Solinas 2025. “ Furore ” di Federico Amenta e Paolo De Luca e “ Il vulcano non erutta mai davvero ” di Raffaele Iaccarino e Vittorio Perrucci sono i vincitori ex-aequo del Premio alla Migliore Sceneggiatura (9.000 euro ciascuno). A Paolo Sorrentino, vincitore nel 1999 con “L’uomo in più” (suo film d’esordio), è stato assegnato il Premio Speciale Franco Solinas Quarantennale, accompagnato da un’opera realizzata dall’artigiano Dante Mortet. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Leggi anche: I giornalisti Andrzej Poczobut e Mzia Amaghlobeli vincono il Premio Sacharov 2025
Leggi anche: Sanremo, il Premio Tenco 2025 accende i riflettori sulla memoria
Premio Solinas, vincono ex aequo ‘Furore’ e ‘Il vulcano non erutta mai davvero’; Premio Solinas 2025, doppia vittoria ex aequo per la Migliore Sceneggiatura nel segno dei 40 anni; Premio Franco Solinas: gli incontri speciali al CSC e i premi ai due allievi del CSC - Scuola Nazionale di Cinema; Cinema, a Sorrentino il Premio Speciale Franco Solinas Quarantennale.
Il Premio Solinas compie 40 anni con un riconoscimento speciale a Paolo Sorrentino - Il Premio Internazionale Franco Solinas festeggia quest'anno la quarantesima edizione confermando di essere il riconoscimento di riferimento in Italia per la scrittura e i nuovi talenti. comingsoon.it
Sorrentino, 'l'esordio al Solinas, ero giovane meglio non pensarci' - I vincitori del Premio Solinas stringono il riconoscimento tra le mani, ma è a lui, al mito, che guardano con adorazione: Paolo Sorrentino è venuto per l'occasione a consegnarlo, nell'edizione del qua ... ansa.it
Sono 8 i finalisti della 40/a edizione del premio Franco Solinas - Concorso Internazionale per progetti di film lungometraggio per il cinema e le piattaforme multimediali. ansa.it
PREMIO SOLINAS 40 - Paolo Sorrentino riceve un premio speciale Il Premio Solinas - dal 1985 il più importante riconoscimento italiano per la scrittura cinematografica - ha celebrato il suo 40esimo anniversario a Roma con il convegno “Colpire al cuore. La fo - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.