Premio in memoria di Luigi Amelio il più giovanei cassazionista

Il Premio in memoria di Luigi Amelio riconosce l’eccellenza tra i giovani cassazionisti italiani. La dodicesima edizione si svolgerà il 22 dicembre alle ore 10 presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, celebrando le nuove generazioni di professionisti che si distinguono per impegno e talento nel mondo del diritto. Un’occasione per onorare la memoria di un grande avvocato e sostenere il futuro della professione.

© Anteprima24.it - Premio in memoria di Luigi Amelio, il più giovanei cassazionista Tempo di lettura: < 1 minuto Il giorno 22 dicembre alle ore 10, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, si terrà la dodicesima edizione del Premio “Avv. Luigi Amelio”, prestigioso riconoscimento assegnato all’avvocato più giovane iscritto all’Albo dei cassazionisti. Il premio è dedicato alla memoria dell’avvocato Luigi Amelio, che fu il più giovane cassazionista d’Italia e che ancora oggi rappresenta un esempio indelebile per le sue straordinarie doti professionali e umane. L’iniziativa costituisce un’importante occasione per ricordare una figura che ha lasciato un segno profondo nell’avvocatura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Avellino, tutto pronto per la XII edizione del Premio "Avv. Luigi Amelio" Leggi anche: "Nuova attività in memoria di mio padre Luigi" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Avellino, XII edizione del Premio “Avv. Luigi Amelio” - Il giorno 22 dicembre alle ore 10, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, si terrà la dodicesima edizione del Premio “Avv. irpinianews.it

