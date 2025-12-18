Premio al lettori per promuovere i K-romanzi
Scopri il mondo affascinante della Corea del Sud attraverso il nostro premio dedicato ai “K-romanzi”. Dalla musica K-pop ai prodotti di bellezza K-beauty, dalle serie tv alla cucina, la passione per la cultura coreana conquista sempre più appassionati in Italia. Un’occasione unica per immergersi in questa tendenza globale e condividere la tua passione con altri fan. Partecipa e vinci premi esclusivi!
Dalla musica ( K-pop ) ai prodotti di bellezza ( K-beauty ), dalle serie tv alla cucina: da anni, sull’onda dei social, in Italia dilaga la Corea del Sud manìa. E la diplomazia della Repubblica asiatica è interessata ovviamente a coltivarla, anche su altri settori della propria produzione culturale, come i libri. Così il Consolato coreano a Milano ha creato un sito web ( www.libricorea.it ) e istituito un premio per i lettori italiani, chiamati da un lato a segnalare romanzi da tradurre e pubblicare nel nostro Paese, dall’altro a recensire le opere più amate della narrativa contemporanea Made in Seul. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
