Premio al lettori per promuovere i “K-romanzi“.

Dalla musica ( K-pop ) ai prodotti di bellezza ( K-beauty ), dalle serie tv alla cucina: da anni, sull’onda dei social, in Italia dilaga la Corea del Sud manìa. E la diplomazia della Repubblica asiatica è interessata ovviamente a coltivarla, anche su altri settori della propria produzione culturale, come i libri. Così il Consolato coreano a Milano ha creato un sito web ( www.libricorea.it ) e istituito un premio per i lettori italiani, chiamati da un lato a segnalare romanzi da tradurre e pubblicare nel nostro Paese, dall’altro a recensire le opere più amate della narrativa contemporanea Made in Seul. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

