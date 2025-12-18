Premier Australia ‘sanzioni contro odio e radicalizzazione’
Il Premier Australiano ha sottolineato l'importanza di intensificare gli sforzi contro l'odio e la radicalizzazione, definendo questa battaglia come una delle sfide più urgenti. Con l’obiettivo di promuovere una società più sicura e inclusiva, sono state adottate nuove sanzioni per contrastare efficacemente questi fenomeni. Albanese ha ribadito la necessità di agire con decisione e determinazione, riconoscendo che ancora molto resta da fare.
''È chiaro che dobbiamo fare di più per combattere questo flagello malvagio, molto di più'', ha detto Albanese. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
L’emarginazione degli ebrei da parte del premier australiano Anthony Albanese ha portato all’attacco terroristico a Bondi Beach. di #DaniellePletka @meforum x.com
