Premier Australia ‘sanzioni contro odio e radicalizzazione’

Il Premier Australiano ha sottolineato l'importanza di intensificare gli sforzi contro l'odio e la radicalizzazione, definendo questa battaglia come una delle sfide più urgenti. Con l’obiettivo di promuovere una società più sicura e inclusiva, sono state adottate nuove sanzioni per contrastare efficacemente questi fenomeni. Albanese ha ribadito la necessità di agire con decisione e determinazione, riconoscendo che ancora molto resta da fare.

''È chiaro che dobbiamo fare di più per combattere questo flagello malvagio, molto di più'', ha detto Albanese. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

