Premi agli avvocati storici Cerimonia delle medaglie
Lo scorso 12 dicembre, il Real Collegio di Lucca ha accolto con entusiasmo la Cerimonia delle Medaglie 2025, un evento speciale promossa dall’Ordine degli Avvocati. Una festa che ha celebrato gli avvocati storici, riconoscendo il loro impegno e contributo nel tempo. Un momento di grande valore simbolico e di riconoscimento professionale, vissuto con calore e orgoglio dalla comunità legale locale.
Una bella festa quella per la Cerimonia delle medaglie 2025 promossa dall’ Ordine degli avvocati di Lucca, tenutasi al Real Collegio nella sala del teatro venerdì scorso 12 dicembre. Nell’occasione sono stati premiati i 40, i 50 e i 60 anni di iscrizione all’albo degli avvocati, sottolineando carriere professionali di grande prestigio. La tradizionale cerimonia si è tenuta in un’atmosfera festosa, alla presenza di numerosi avvocati e familiari dei festeggiati, oltre che rappresentanti di altri Ordini professionali. Quest’anno sono stati festeggiati per i loro 40 anni di iscrizione l’avvocato Alfredo Mancini, l’avvocato Lucio Confini, l’avvocato Clorinda Martinengo, l’avvocato Marco Dati e l’avvocato Franco Di Riccio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
