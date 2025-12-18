Preghiera della sera 18 Dicembre 2025 | Manda il Tuo Spirito Signore

Nella quiete della sera, lasciamo che le parole si elevino al cielo: “Manda il Tuo Spirito Signore”. Questa preghiera, dedicata a giovedì 18 dicembre 2025, ci invita a riflettere sulla giornata trascorsa, aprendo il cuore alla spiritualità e alla pace interiore. Un momento di silenzio e contemplazione per trovare conforto e rinnovata fiducia nel cammino di fede.

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 18 Dicembre 2025: “Manda il Tuo Spirito Signore” “Manda il tuo Spirito Signore”. È la preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it Leggi anche: Preghiera del mattino 6 Dicembre 2025: “Manda il Tuo Spirito, Signore” Leggi anche: Preghiera della sera 6 Dicembre 2025: “Proteggimi con il Tuo Spirito” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Morto don Luigi Pantaleoni; Presepe in Stazione: seconda tappa ad Albanova con i parroci e il Sindaco di San Cipriano d’Aversa; Tempo di Natale in Basilica del Santo: il calendario degli appuntamenti; VALERIA VED. VERANI BROCCA - Article. Preghiera della sera 18 Dicembre 2025: “Manda il Tuo Spirito Signore” - La preghiera della sera da recitare questo giovedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. lalucedimaria.it

Preghiera della sera - 18 dicembre 2025

