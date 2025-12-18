Venerdì 19 dicembre alle 21, Z? Centro culture contemporanee a Catania ospiterà

© Cataniatoday.it - "Precondition", il jazz sperimentale di Vincenzo Virgillito

Venerdì 19 dicembre, alle 21, per AltrePartiture, rassegna pensata per accogliere progetti artistici trasversali e d’ibridazione tra generi, il bassista catanese Vincenzo Virgillito, tra jazz e sperimentazione, presenterà da Z? Centro culture contemporanee a Catania il suo progetto solista. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Pietro di Vincenzo va a fare la spesa ma si accascia a terra nel parcheggio del supermercato: nonno vigile muore stroncato dal malore a 58 anni

Leggi anche: San Vincenzo, nuova copertura della scuole Rodari: prima parte dei lavori verso la conclusione

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

A Zo serata doppia: i codici della strada e Precondition, il jazz sperimentale di Vincenzo Virgillito.

Due eventi il 19 dicembre per Zo tra il sociale de “I codici della strada” e il jazz sperimentale di Vincenzo Virgillito - Zo Centro culture contemporanee di Catania, sin dalla sua fondazione, sostiene e diffonde le arti contemporanee multidisciplinari dello spettacolo dal vivo ed è luogo di comunicazione e ricerca espres ... mondopalermo.it