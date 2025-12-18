Precario per troppi anni Risarcito un insegnante Riceverà 70mila euro

Dopo anni di incertezze, un insegnante precario riceve un risarcimento di 70mila euro, segnando un importante traguardo giudiziario. Questo risultato rafforza la tutela dei diritti del personale scolastico, in particolare dei docenti di religione, riconoscendo la legittimità delle loro rivendicazioni e promuovendo un futuro più giusto e stabile per chi lavora nella scuola.

© Ilrestodelcarlino.it - Precario per troppi anni. Risarcito un insegnante. Riceverà 70mila euro "Un significativo successo giudiziario rafforza la tutela dei diritti del personale della scuola e, in particolare, dei docenti di religione". Ieri l'avvocato Veronica Pepoli, legale della Cisl Scuola, ha ottenuto una sentenza favorevole che riconosce a un docente di religione un'indennità pari a 24 mensilità a titolo di risarcimento per, spiega il sindacato, "la reiterazione illegittima di contratti a termine". Il giudice "ha accertato un utilizzo prolungato e non conforme dei contratti a tempo determinato, disponendo un ristoro economico". A seguito della ricostruzione di carriera, rimasta per anni ferma al primo gradone stipendiale, al docente sono stati riconosciuti oltre 70mila euro.

Precari per anni: docenti risarciti dal ministero - Le ultime sentenze sono arrivate ieri e sono quasi tutte in fotocopia. ilrestodelcarlino.it

Rimini, il Tribunale riconosce un risarcimento da 220mila euro a sette docenti precari

