Le lunghe attese e le pratiche discutibili alla Questura di Trieste evidenziano un sistema che spesso si discosta dalle norme, contribuendo al degrado e alle difficoltà dei migranti. La gestione delle richieste d’asilo, tra discrezionalità e irregolarità, solleva serie preoccupazioni sulla tutela dei diritti e sull’efficienza delle procedure, riflettendo criticità di un fenomeno che richiede interventi urgenti e trasparenti.

© Ilfattoquotidiano.it - "Pratiche illegali alla Questura di Trieste". Quando ad alimentare il "degrado" dei migranti è il Viminale

Alla Questura di Trieste i tempi delle richieste d’asilo si allungano tra discrezionalità e pratiche che violano la legge. A sostenerlo sono diverse realtà e associazioni che assistono i richiedenti della rotta balcanica, raccogliendo testimonianze ma soprattutto evidenze. Tante da farci un rapporto intitolato “Accesso negato” e appena presentato alla stampa per descrivere il sistema che comprimendo i diritti condanna le persone a quel “degrado” che l’amministrazione di centrodestra lamenta e il Viminale dice di combattere. E invece sembra alimentare. Altro che “accogliere in maniera dignitosa chi arriva”, come ha rivendicato ieri la responsabile Immigrazione di Fratelli d’Italia, Sara Kelany, parlando di Lampedusa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sei anni fa sparatoria in Questura Trieste, ricordati agenti - Con la deposizione di una corona d'alloro nel famedio della Questura sono stati ricordati, oggi a Trieste, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due agenti uccisi il 4 ottobre 2019 in una sparatoria ... ansa.it

Presunto attentato a Bergoglio a Trieste un anno fa, arrestato un 46enne. Questura: nessuna evidenza - C'era un possibile piano dell'Isis turco per uccidere Papa Francesco a Trieste un anno fa. rainews.it

Trieste, commemorati gli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta - Nel sesto anniversario della scomparsa di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, la Questura di Trieste ha ricordato i due agenti uccisi nel 2019 all'interno della Questura per mano di Alejandro Stephan ... rainews.it

Novità sul permesso di soggiorno due nuove sentenze molto importanti per velocizzare il rilascio

Le organizzazioni che a Trieste si occupano dell’assistenza ai migranti hanno denunciato oggi una serie di pratiche informali e illegali che di fatto complicano e a volte impediscono la presentazione delle richieste di asilo. “Siamo in una situazione – ha detto G - facebook.com facebook