Potenziati i trasporti pubblici a Napoli per Natale 2025 e Capodanno 2026 INFO E ORARI CORSE

Per garantire un Natale e un Capodanno più connessi e sicuri, Napoli potenzia i trasporti pubblici durante le festività del 2025 e 2026. L’accordo con i principali sindacati prevede orari ampliati e corse aggiuntive nei giorni clou, assicurando a cittadini e visitatori un servizio efficiente e accessibile per tutto il periodo festivo.

Sono stati potenziati i trasporti pubblici a Napoli per Natale 2025 e Capodanno 2026 grazie all'accordo firmato con i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Ugl Fna, Faisa Cisal, Usb e Orsa Tpl per i giorni 24, 25, 26 e 31 e 1 gennaio e 5 e 6 gennaio 2026. ANM comunica che la Metro

Trasporti a Napoli Natale, Capodanno e Befana 2026. Orari metro, bus e funicolari - Trasporti a Napoli tra Natale, Capodanno e Befana 2026: metro non stop il 31 dicembre, orari di bus, funicolari e parcheggi attivi. napolike.it

NAPOLI - Comune, potenziati trasporti per ponte Immacolata - "Potenziati tutti i servizi di trasporto pubblico in considerazione dei rilevanti flussi turistici registrati in questi giorni a Napoli e delle prossime previsioni. casertafocus.net

Trasporti potenziati nel sud-ovest di Milano: arriva la S19 con collegamenti più rapidi. Tutti i dettagli sulla nuova linea >> https://tinyurl.com/mr44recy - facebook.com facebook

#Roma piano #mobilità delle feste: sabato e festivi trasporti potenziati romamobilita.it/it/node/27119 x.com

