Potenzialmente pericolose per la salute | sequestrate 110mila decorazioni e prodotti natalizi

Le festività natalizie portano allegria, ma anche rischi nascosti. Recentemente, le autorità hanno sequestrato oltre 110 mila decorazioni e prodotti natalizi potenzialmente pericolosi per la salute, segnalando tre persone per violazioni al Codice del Consumo. Un intervento importante per proteggere i consumatori e garantire la sicurezza del mercato natalizio.

Sono oltre 110 mila gli articoli sottoposti a sequestro dai Finanzieri del Comando Provinciale di Bergamo che hanno segnalato in via amministrativa alla locale Camera di Commercio tre persone – quali rappresentanti legali di altrettante società – per le violazioni al Codice del Consumo. È il risultato di un’attività condotta dai finanzieri della Compagnia di Treviglio che, in vista delle imminenti festività natalizie, hanno intensificato i controlli a tutela dei consumatori. In particolare, nella zona della bassa pianura bergamasca, sono state individuate diverse attività commerciali, che esponevano per la successiva vendita decorazioni e addobbi festivi non in linea con gli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale e quindi potenzialmente pericolosi per la salute. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Alberi giganti, decorazioni storiche, concerti, negozi e prodotti natalizi esclusivi in vendita anche online Leggi anche: Decorazioni e addobbi natalizi non conformi. Blitz della finanza: oltre 100mila i prodotti sequestrati Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Pesaro, sequestrati 110mila addobbi di Natale pericolosi per la salute; Controlli al porto: sequestrati oltre duemila profumi contenenti sostanze cancerogene; Decorazioni natalizie e prodotti per la casa e il corpo non sicuri: sequestrata merce per 95mila euro in due negozi; Profumi contraffatti e sostanze vietate: maxi sequestro al porto di Brindisi. Potenzialmente pericolose per la salute: sequestrate 110mila decorazioni e prodotti natalizi - L'intervento della Guardia di Finanza di Treviglio, che si aggiunge a quello effettuato nel periodo di Halloween che aveva portato al sequestro di oltre 17mila gadget ... bergamonews.it

