Poste Italiane ad Avellino e provincia crescono gli acquisti online per i regali di Natale

A Natale, sempre più italiani scelgono di acquistare regali online, e anche ad Avellino e provincia si registra un aumento significativo delle consegne Poste Italiane. Con un incremento del 11,6% rispetto all’anno precedente, le consegne di pacchi e regali si confermano un segno di crescita e fiducia nel commercio elettronico, rendendo le festività ancora più convenienti e sostenibili.

Numeri in crescita sui volumi delle consegne effettuate da Poste Italiane in provincia di Avellino con un +11,6% registrato quest'anno rispetto al 2024. Un incremento rilevato anche a livello Italia, con la quota dei pacchi consegnati dai portalettere che cresce del 5% su anno.

