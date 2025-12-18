Possibili legami tra la strage alla Brown e un omicidio dello scienziato del MIT

Due episodi di violenza scuotono il mondo accademico statunitense, coinvolgendo rispettivamente la Brown University e uno scienziato del MIT. Le autorità stanno indagando su possibili connessioni tra i due eventi, sollevando interrogativi su un possibile filo conduttore che potrebbe mettere in discussione la sicurezza e la stabilità delle istituzioni di ricerca.

Le autorità statunitensi stanno conducendo un'indagine complessa e coordinata sui due gravi episodi di violenza che hanno colpito, a pochi giorni di distanza, due tra le più prestigiose istituzioni accademiche degli Stati Uniti. Al momento non esistono prove definitive di un collegamento, ma la polizia e le agenzie federali non escludono un possibile nesso tra la sparatoria avvenuta alla Brown University, nel Rhode Island, e l' omicidio di un professore del Massachusetts Institute of Technology. Sabato 13 dicembre, un uomo armato ha aperto il fuoco all'interno del Barus & Holley Engineering Building della Brown University, durante una sessione di studio in vista degli esami finali.

