Positivo all’alcol test ma assolto | stava prendendo antitumorali che hanno alterato l’esame

Un uomo di Bologna, positivo all’alcol test con un tasso superiore alla norma, è stato tuttavia assolto dal giudice. La causa? i farmaci antitumorali che stava assumendo hanno alterato i risultati dell’esame, dimostrando come certi farmaci possano influenzare i controlli e modificare le conclusioni inaspettatamente. Un caso che mette in luce l’importanza di considerare tutte le variabili in situazioni di controlli sanitari e giudiziari.

Bologna, 18 dicembre 2025 – Sì, ha sforato il tasso alcolemico consentito nel sangue di oltre 1 punto, ma sì è anche stato assolto dal giudice perché stava assumendo farmaci antitumorali. E’ una storia poco comune che non deve essere un alibi per nessuno quella che ha come protagonista un automobilista fermato nei mesi scorsi nella zona di Ozzano: erano le 2 di notte, l’uomo stava rientrando a casa dopo una partita a calcio con gli amici. Paletta e test dell’alcol. E l’asticella schizza subito in alto, in zona super-rossa: il massimo consentito è 0,5 grammilitro e l’uomo totalizza 1,6. Un valore per cui, oltre alla denuncia, fa scattare anche il ritiro della patente e il fermo amministrativo dell'auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

