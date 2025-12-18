Positivo all' alcol test ma assolto | Prendeva farmaci antitumorali Il caso nel Bolognese
Un automobilista nel Bolognese risultato positivo all’alcol test con un tasso tre volte superiore al limite è stato successivamente assolto. La sua difesa ha dimostrato che l’assunzione di farmaci antitumorali influenzava la misurazione dell’etilometro, rendendo il risultato non affidabile. Un caso che evidenzia l’importanza di considerare tutte le variabili mediche nelle verifiche di alcool nel sangue.
Era risultato positivo all’alcol test con un tasso tre volte quello consentito. Ma l’automobilista stava assumendo dei farmaci antitumorali che hanno inciso sulla misurazione dell’etilometro falsandone il risultato. Ed è stato così assolto nel processo che lo vedeva imputato per guida in stato di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
