Portici 21 dicembre 2025 | Christmas and Lawyers tra autismo e ricerca sulla leucemia

Il 21 dicembre 2025 a Portici torna “Christmas and Lawyers”, un evento natalizio all’insegna della solidarietà. Tra intrattenimento e impegno, la serata si propone di raccogliere fondi per sostenere progetti dedicati all’autismo e alla ricerca sulla leucemia. Un’occasione speciale per unire comunità e professionisti in un gesto di solidarietà e speranza, celebrando il Natale con cuore e impegno.

A Portici torna l'appuntamento natalizio "Christmas and Lawyers" 2025: una serata di solidarietà che unisce intrattenimento e raccolta fondi, con una finalità chiara e dichiarata, dal sostegno all'autismo al supporto per la cura e la ricerca sulla leucemia. La finalità solidale al centro dell'iniziativa Il cuore dell'evento resta la sua vocazione benefica. "Christmas and Lawyers".

