Porta Crucifera online il nuovo sito | tradizione e innovazione per raccontare il Quartiere tutto l’anno

Scopri il nuovo portale di Porta Crucifera, un luogo che unisce tradizione e innovazione per raccontare il quartiere tutto l’anno. Un sito rinnovato, frutto di un lavoro accurato di progettazione e aggiornamento, pensato per offrire un’esperienza completa e coinvolgente. Visita portacrucifera.it e immergiti nella storia, negli eventi e nelle novità di una delle zone più caratteristiche della città.

© Lortica.it - Porta Crucifera, online il nuovo sito: tradizione e innovazione per raccontare il Quartiere tutto l'anno È online da oggi la nuova versione del sito portacrucifera.it, frutto di un lungo lavoro di progettazione, revisione e aggiornamento che va ben oltre il semplice restyling grafico. Il nuovo portale rappresenta un vero rinnovamento strutturale e concettuale, pensato per raccontare Porta Crucifera per ciò che è oggi: una realtà storica, culturale e umana viva tutto l'anno, dentro e fuori la Giostra del Saracino. Il sito si presenta con una veste grafica fortemente identitaria. Al posto delle tradizionali fotografie nelle intestazioni delle pagine statiche, trovano spazio tavole illustrate in stile leonardesco, dal sapore medievale, che richiamano direttamente il mondo simbolico della Giostra.

